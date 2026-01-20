Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Молдавский депутат: События 20 Января стали символом борьбы за независимость

    В регионе
    • 20 января, 2026
    • 15:30
    Молдавский депутат: События 20 Января стали символом борьбы за независимость

    События 20 Января вошли в историю азербайджанского народа как одна из самых трагических, печальных, но в то же время полных героизма и отваги страниц, став символом несокрушимой воли, борьбы за независимость и свободу.

    Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат парламента Молдовы Ион Гроза.

    "36 лет назад сыновья и дочери Азербайджана пожертвовали своими жизнями за свободу и независимость. Отважные сыновья и дочери Родины, погибшие за свободу, вписали новую яркую страницу в героическую летопись Азербайджана. Мы с глубоким уважением чтим память жертв трагедии 20 Января. Молдова всегда уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана", - добавил депутат.

