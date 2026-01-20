Молдавский депутат: События 20 Января стали символом борьбы за независимость

События 20 Января вошли в историю азербайджанского народа как одна из самых трагических, печальных, но в то же время полных героизма и отваги страниц, став символом несокрушимой воли, борьбы за независимость и свободу.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат парламента Молдовы Ион Гроза.

"36 лет назад сыновья и дочери Азербайджана пожертвовали своими жизнями за свободу и независимость. Отважные сыновья и дочери Родины, погибшие за свободу, вписали новую яркую страницу в героическую летопись Азербайджана. Мы с глубоким уважением чтим память жертв трагедии 20 Января. Молдова всегда уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана", - добавил депутат.