Могерини: ​Евросоюз намерен содействовать переговорам с Ираном

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Евросоюз нацелен в полной мере содействовать успешному завершению переговоров по иранской ядерной программе, стороны готовы к работе по подготовке проекта итогового документа. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В ходе визита в Нью-Йорк Могерини встретится с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом и проведет переговоры с госсекретарем США Джоном Керри.

"Я наверняка пройду через все пункты, которые нам нужно доработать ввиду окончательного соглашения в конце июня", - заявила глава дипломатии ЕС.

Своей главной задачей она назвала "содействие ядерным переговорам". По словам Могерини, гарантии отсутствия у Ирана ядерного оружия выведут страну на новые позиции в регионе.