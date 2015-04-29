 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Могерини: ​Евросоюз намерен содействовать переговорам с Ираном

    Гарантии отсутствия у Ирана ядерного оружия выведут страну на новые позиции в регионе

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Евросоюз нацелен в полной мере содействовать успешному завершению переговоров по иранской ядерной программе, стороны готовы к работе по подготовке проекта итогового документа. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

    В ходе визита в Нью-Йорк Могерини встретится с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом и проведет переговоры с госсекретарем США Джоном Керри.

    "Я наверняка пройду через все пункты, которые нам нужно доработать ввиду окончательного соглашения в конце июня", - заявила глава дипломатии ЕС.

    Своей главной задачей она назвала "содействие ядерным переговорам". По словам Могерини, гарантии отсутствия у Ирана ядерного оружия выведут страну на новые позиции в регионе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi