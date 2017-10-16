Могерини: ЕС не обсуждает дополнительные санкции против Ирана

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз не обсуждает дополнительные санкции против Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини журналистам, комментируя вопрос о возможных договоренностях с США по санкциями против Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может выйти из ядерной сделки в случае, если со стороны других участников мирового сообщества будет предпринята попытка восстановить санкции.