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    Могерини: Cнятие санкций с Ирана оказало позитивное влияние на международную торговлю

    ЕС будет продолжать работу по полному выполнению сделки с Ираном

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Снятие санкций с Ирана в рамках выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) оказало позитивное влияние на международную торговлю и экономические отношения ЕС с Тегераном. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом заявила  верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам переговоров глав МИД Ирана и трех стран сообщества, входящих в шестерку посредников ООН по иранскому ядерному досье, - Германии, Франции и Великобритании.

    Могерини также заявила, что ядерная сделка с Ираном работает и ЕС будет продолжать добиваться ее полного выполнения всеми участниками.

    "Полное выполнение Ираном его обязательств по СВПД подтверждено МАГАТЭ в девяти отчетах. Организация подтвердила исключительно мирный характер ядерной программы Ирана. Это соглашение позволяет обеспечить контроль над иранской ядерной программой. Поэтому ЕС настаивает на продолжении выполнения всеми участниками своих обязательств", - сказала она.

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