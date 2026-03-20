    • 20 марта, 2026
    • 11:54
    Моджтаба Хаменеи выразил соболезнования в связи со смертью Исмаила Хатиба

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выразил соболезнования в связи со смертью главы разведывательного ведомства страны Исмаила Хатиба.

    Как передает Report, соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

    "Выражаю соболезнования в связи с мученической гибелью министра разведки и опытного ветерана войны Исмаила Хатиба", - говорится в публикации.

    В своем обращении он отметил, что утрата должна быть восполнена удвоенными усилиями сотрудников ведомства. По его словам, необходимо обеспечить безопасность страны и противостоять внутренним и внешним угрозам.

    Отметим, что 18 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации главы разведывательного ведомства Ирана Исмаила Хатиба.

    Моджтаба Хаменеи Исмаил Хатиб Исраэль Кац Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Müctəba Xamenei İsmayıl Xətibin ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verib
    Ты - Король

