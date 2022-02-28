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МО Украины: Армия РФ потеряла за 4 суток 29 самолетов, 191 танк и 5,3 тыс. человек личного состава

МО Украины: Армия РФ потеряла за 4 суток 29 самолетов, 191 танк и 5,3 тыс. человек личного состава Российская армия потеряла за четверо суток боев в Украине с 24 по 28 февраля по состоянию на 6.00 29 самолетов, 29 вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата и 5 средств противовоздушной обороны.
В регионе
28 февраля 2022 г. 11:06
МО Украины: Армия РФ потеряла за 4 суток 29 самолетов, 191 танк и 5,3 тыс. человек личного состава

Российская армия потеряла за четверо суток боев в Украине с 24 по 28 февраля по состоянию на 6.00 29 самолетов, 29 вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата и 5 средств противовоздушной обороны.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook в понедельник.

Кроме того, по ее словам, за этот период агрессор потерял 191 танк, 816 боевых бронированных машин, 291 единицу автомобильной техники, 60 цистерн, а также 2 судна.

Из орудий российская армия потеряла 74 пушки, 1 зенитно-ракетный комплекс "Бук", 21 "Град".

"Потери личного состава врага - ориентировочно 5 300 человек", - уточнила Маляр.

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Версия на английском языке Ukraine Defense Ministry: Russia lost 29 aircraft, 191 tanks, 5,300 personnel in 4 days

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