Митингующие в Ереване направились к зданию правительства Армении

Участники движения "Тавуш во имя Родины", которые проводят акцию на проспекте Баграмян, двинулись к зданию правительства Армении.

Участники движения "Тавуш во имя Родины", которые проводят акцию на проспекте Баграмян, двинулись к зданию правительства Армении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По словам лидера партии архиепископа Баграта Галстаняна, премьер Никол Пашинян находится в здании правительства.

"Мы двинемся к зданию правительства… Посмотрим там он (Пашинян, ред.) или нет", - сказал архиепископ.

При этом, по его словам, возможно, к моменту их приближения он покинет здание. Ночь протестующие намерены провести в палаточном лагере.

Кроме того, Галстанян призвал завтра утром вновь собраться у правительства, в преддверии заседания правительства.

После столкновений митингующих с полицией 12 июня на перекрестке Баграмяна-Демирчян, по данным Минздрава, за медпомощью обратились 55 гражданских и 10 полицейских.