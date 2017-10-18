© УНИАН

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Митингующие собираются пикетировать Верховную Раду Украины как минимум до завтра.

Как сообщает Report cо ссылкой УНИАН, здание парламента по периметру охраняют более 100 полицейских и нацгвардейцев.

Митингующие сообщили, что они намерены оставаться под зданием Рады, по меньше мере, до завтрашнего дня, поскольку именно завтра ожидается, что парламент рассмотрит их требования, а именно - рассмотрение законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности, изменении избирательного законодательства и создании Антикоррупционного суда.

В настоящее время на ул. Грушевского на отрезке от ул. Липской до ул. Шелковичной установлено около 15 брезентовых палаток, еще около 10 аналогичных палаток - в Мариинском парке напротив площади Конституции непосредственно у Верховной Рады. Сейчас здесь находятся несколько сотен активистов, ситуация у здания парламента Украины спокойная.