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    Миссия СНГ: Выборы президента Узбекистана были свободными и открытыми

    Выборы прошли в полном соответствии с Конституцией и другими законодательными актами Узбекистана

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Президентские выборы в Узбекистане прошли свободно и открыто, и соответствовали общепризнанным демократическим нормам. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев.

    "Выборы прошли в полном соответствии с Конституцией и другими законодательными актами Узбекистана. Они обеспечили право граждан на свободное волеизъявление", — заявил Лебедев. 

    За ходом выборов следили около 300 международных наблюдателей из 43 стран. Миссия от СНГ состояла из 72 наблюдателей во главе с Лебедевым. "Мы фиксировали некоторые нарушения, однако они носили технический характер и не могли повлиять на результаты выборов", — подчеркнул глава миссии, отметив, что ЦИК Узбекистана и соответствующими структурами власти "были созданы все условия для объективного наблюдения за подготовкой и проведением выборов".

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