Миссия наблюдателей СНГ оценила проведение выборов в Госдуму РФ

Серьезных системных нарушений, которые повлияли бы на итоги голосования, на выборах в Госдуму не зафиксировано.

Серьезных системных нарушений, которые повлияли бы на итоги голосования, на выборах в Госдуму России не зафиксировано.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, зампредседателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов.

"Миссия наблюдателей не зафиксировала каких-либо серьезных системных нарушений, которые бы повлияли на результат итогов голосования", - сказал он, выступая в ЦИК.

"Миссия наблюдателей СНГ приходит к выводу о том, что выборы депутатов Госдумы Федерального собрания РФ 8 созыва проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством, соответствовали принципам проведения демократических выборов, были открытыми и конкурентными", - добавил Нематов.