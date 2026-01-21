Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Мирзоян: В урегулировании с Баку и Анкарой мы добились ощутимых успехов

    Нормализация армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений - два параллельно идущих процесса, в которых Ереван добился значительных успехов.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании Национального собрания 21 января, отвечая на вопросы депутатов.

    "В рамках политической повестки дня мы реализуем два процесса урегулирования. В обоих мы добились ощутимых успехов и четко сформулировали идеи, а также ожидания относительно дальнейших шагов и конечных результатов. Мы заявляем, что они, как политическая повестка дня, не обусловлены друг другом" - сказал Мирзоян.

    По словам главы МИД Армении, тесные связи между Анкарой и Баку ни для кого не являются секретом.

    "В каком-то смысле мы должны признать эту связь… Я думаю, что если мы сегодня достигли соглашения с Азербайджаном, сделали еще один шаг вперед в укреплении или институционализации мира, то мы можем продолжать эти шаги, не дожидаясь развития событий в плане нормализации отношений с Турцией", - сказал Мирзоян.

