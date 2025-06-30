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Мирзоян рассказал Каллас о процессе нормализации отношений Армении с Азербайджаном

Мирзоян рассказал Каллас о процессе нормализации отношений Армении с Азербайджаном Мирзоян проинформировал Каю Каллас о процессе нормализации отношений с Азербайджаном
В регионе
30 июня 2025 г. 13:29
Мирзоян рассказал Каллас о процессе нормализации отношений Армении с Азербайджаном

Роль Южного Кавказа как стратегического моста между Европой, Центральной и Восточной Азией остается ключевой.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции в Ереване с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

"В контексте текущей ситуации в сфере безопасности на Южном Кавказе я ознакомил Каю Каллас с последними обсуждениями, касающимися процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Считаем, что этот процесс должен привести к скорейшему подписанию соглашения об установлении межгосударственных отношений и устойчивом мире между нашими странами - без дальнейших задержек", - подчеркнул Мирзоян.

Он также отметил, что Армения, как и прежде, готова к конструктивному продвижению диалога и к завершению всех необходимых процедур, связанных с заключением мирного соглашения с Азербайджаном.

"Армения готова начать обсуждения с Азербайджаном для определения места и даты подписания мирного соглашения", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Mirzoyan Kallasa Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesi barədə məlumat verib

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