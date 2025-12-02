Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Мирзоян: Первый саммит Армения - ЕС пройдет в Ереване весной 2026 года

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 15:12
    Первый саммит Армения - ЕС состоится в Ереване 5 мая 2026 года.

    Как передает европейское бюро Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции в Брюсселе, на которой присутствовала и глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Он отметил, что саммит пройдет по завершению 8-го саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    Мирзоян также подчеркнул, что Армения и ЕС подписали сегодня новую стратегическую повестку: "Мы утвердили новую Стратегическую повестку Армения – ЕС, дополняющую СЕПА [Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и Европейским союзом] и выводящую нашу повестку на стратегический уровень. И это далеко не предел наших устремлений. <...> Первый саммит Армения–ЕС состоится 5 мая 2026 года, сразу после 8-го саммита Европейского политического сообщества в Ереване", - сказал он.

    Глава МИД подчеркнул, что обсудил с европейскими партнерами реализацию проекта TRIPP ("Маршрут Трампа"). "Хочу подчеркнуть, что договоренности на саммите в Вашингтоне 8 августа создали беспрецедентные возможности и серьезный импульс", - сказал он.

    Мирзоян добавил, что следующим шагом станет открытие армяно-турецкой границы и продвижение инфраструктурных проектов: "Это способно серьезно преобразить экономическую и политическую архитектуру всего региона".

    Армения Евросоюз Арарат Мирзоян
    İrəvanda 2026-cı ilin yazında Ermənistan-Aİ birinci sammiti keçiriləcək
