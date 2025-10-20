Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Мирзоян: Мир между Баку и Ереваном открывает новые экономические возможности в регионе

    В регионе
    • 20 октября, 2025
    • 21:36
    Мирзоян: Мир между Баку и Ереваном открывает новые экономические возможности в регионе

    Установление мира между Арменией и Азербайджаном создает новые возможности для развития транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян перед началом министерской встречи по вопросам региональной безопасности и межрегиональной связности в Люксембурге.

    "Сегодня я присоединяюсь к своим коллегам в ЕС, Черноморском регионе и Центральной Азии, чтобы обсудить, как укрепить устойчивость, безопасность и связность посредством межрегионального сотрудничества", - отметил министр.

    По словам Мирзояна, установление мира между Арменией и Азербайджаном, предстоящее открытие коммуникаций и создание транспортной инфраструктуры сулят новые перспективы для развития региона.

    "Наш регион может сыграть ключевую роль в соединении Европы и Центральной Азии. С нетерпением жду сегодняшних дискуссий", - добавил он.

    Встреча проходит в расширенном формате с участием представителей Еврокомиссии, стран-членов ЕС, а также Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Турции, Украины и стран Центральной Азии. Основное внимание уделяется вопросам безопасности в Черноморском регионе и развитию транспортной и энергетической взаимосвязанности между Европой и Азией.

