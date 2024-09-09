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Мирзоян: Ереван исключает контроль третьих сторон над разблокированными коммуникациями

Мирзоян: Ереван исключает контроль третьих сторон над разблокированными коммуникациями Армения исключает контроль со стороны третьих сторон над дорогой между Азербайджаном и Нахчываном через Сюник. Для этого можно привлечь лицензированное в двух странах предприятие, сотрудники которого могли бы сопровождать груз или пассажиров в поезде при
В регионе
9 сентября 2024 г. 14:33
Мирзоян: Ереван исключает контроль третьих сторон над разблокированными коммуникациями

Армения исключает контроль со стороны третьих сторон над дорогой между западными регионами Азербайджана и Нахчываном через Сюник. Но может быть привлечена лицензированная в обеих странах компания для сопровождения грузов или пассажиров при разблокировании железнодорожных коммуникаций.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Он пояснил, что подразумевал премьер-министр Пашинян на недавней пресс-конференции, говоря о частном охранном предприятии в случае разблокирования коммуникаций.

Мирзоян сказал, что не перестает удивляться тому, как трансформируется сказанное, а "независимые" эксперты представляют выдумку как реальность.

"Ничего, что предполагало бы создание коридора и передачу контроля какой-то стороне, не обсуждается. Мы уже заявляли, что присутствие третьих сил неприемлемо. В нашей позиции ничего не изменилось", - отметил Мирзоян.

Отметим, что сегодня спикер армянского парламента Ален Симонян заявил о том, что возможная передача охраны будущих коммуникаций частной компании не нарушит суверенитет Армении.

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Версия на английском языке Armenia rules out third-party control over unblocked communications

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