    Мирзоян: Делегации Армении и США уточнят детали проекта "Маршрут Трампа"

    • 20 сентября, 2025
    • 09:35
    Мирзоян: Делегации Армении и США уточнят детали проекта Маршрут Трампа

    Детали проекта "Маршрута Трампа" (часть Зангезурского коридора, протяженностью 42 км, которая пройдет по территории Армении) будут уточнены в ходе контактов, обсуждений и переговоров между делегациями Армении и США.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

    "С азербайджанской стороной есть общие договоренности, которые отражены в подписанной Вашингтонской декларации, где указано, что разблокирование коммуникаций произойдет на основе территориальной целостности, неприкосновенности границ, суверенитета и юрисдикции обеих стран, с взаимной выгодой", - сказал он.

    Мирзоян добавил, что Армения готова начать консультации с Азербайджаном с целью определения времени и места подписания мирного договора.

