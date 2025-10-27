Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Глава МИД: Армения скоро подпишет план действий для безвиза с ЕС

    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 16:53
    Глава МИД: Армения скоро подпишет план действий для безвиза с ЕС

    Армения и Евросоюз готовятся подписать план действий, который откроет путь к введению безвизового режима.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в парламенте.

    По его словам, подготовка к безвизовому соглашению продвигается в ускоренном темпе - быстрее, чем в случае со многими другими странами.

    "Мы уже на финальной стадии. Скоро подпишем согласованный план действий, и его реализация станет ключевым условием для получения безвизового режима с Евросоюзом", - отметил он.

    Он также сообщил, что Армения и Еврокомиссия завершили на 99% подготовку нового Соглашения о партнерстве, которое должно заменить документ, подписанный в ноябре 2017 года.

    По его словам, часть прежнего соглашения уже выполнена, а часть - утратила актуальность, поэтому подписание обновленного документа планируется в ближайшее время.

    Армения Евросоюз Арарат Мирзоян безвизовый режим
