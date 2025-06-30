О нас

Мирзоян: Армения и ЕС приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере

Мирзоян: Армения и ЕС приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере Армения и ЕС официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере.
В регионе
30 июня 2025 г. 12:40
Мирзоян: Армения и ЕС приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере

Армения и ЕС официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции.

"Сегодня мы совместно дали старт консультациям Армения-ЕС в сфере безопасности и обороны. Это решительный шаг по приведению рамок нашего сотрудничества в соответствие с современными вызовами", - сказал он.

Мирзоян отметил, что с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, которая находится с визитом в Ереване, обсуждены "возможные дальнейшие реалистичные шаги в рамках применения принятого парламентом Армении закона о начале процесса вступления в ЕС".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: Ermənistan və Aİ müdafiə sahəsində əməkdaşlığın müzakirəsinə başlayıb

Экслюзивные новости

Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi