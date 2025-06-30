Мирзоян: Армения и ЕС приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере

Армения и ЕС официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере.

Армения и ЕС официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции.

"Сегодня мы совместно дали старт консультациям Армения-ЕС в сфере безопасности и обороны. Это решительный шаг по приведению рамок нашего сотрудничества в соответствие с современными вызовами", - сказал он.

Мирзоян отметил, что с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, которая находится с визитом в Ереване, обсуждены "возможные дальнейшие реалистичные шаги в рамках применения принятого парламентом Армении закона о начале процесса вступления в ЕС".