Мирзиёев поздравил Токаева с успешным проведением референдума в Казахстане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением республиканского референдума по проекту новой Конституции Казахстана.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в ходе телефонного разговора Мирзиёев отметил, что результаты голосования наглядно демонстрируют поддержку гражданами масштабных реформ, проводимых под руководством президента Казахстана.

Токаев поблагодарил узбекского лидера за поддержку и направление миссии наблюдателей из Узбекистана, в том числе в составе международных организаций.

Президент Казахстана подчеркнул, что новая Конституция является прогрессивной, отвечает современным требованиям и направлена на обеспечение устойчивого и всестороннего развития государства.

По его словам, в ходе дальнейших преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с международными партнерами, прежде всего с ближайшими соседями и союзниками Казахстана.

Стороны также отметили позитивную динамику казахско-узбекских отношений и договорились продолжить взаимодействие на всех уровнях.