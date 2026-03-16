Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Мирзиёев поздравил Токаева с успешным проведением референдума в Казахстане

    В регионе
    • 16 марта, 2026
    • 10:54
    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением республиканского референдума по проекту новой Конституции Казахстана.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в ходе телефонного разговора Мирзиёев отметил, что результаты голосования наглядно демонстрируют поддержку гражданами масштабных реформ, проводимых под руководством президента Казахстана.

    Токаев поблагодарил узбекского лидера за поддержку и направление миссии наблюдателей из Узбекистана, в том числе в составе международных организаций.

    Президент Казахстана подчеркнул, что новая Конституция является прогрессивной, отвечает современным требованиям и направлена на обеспечение устойчивого и всестороннего развития государства.

    По его словам, в ходе дальнейших преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с международными партнерами, прежде всего с ближайшими соседями и союзниками Казахстана.

    Стороны также отметили позитивную динамику казахско-узбекских отношений и договорились продолжить взаимодействие на всех уровнях.

    Шавкат Мирзиёев Касым-Жомарт Токаев Конституция Казахстана
    Tokayev: Yeni Konstitusiya mütərəqqi, müasir tələblərə cavab verir
    Последние новости

    11:37

    В регионе
    11:33

    В регионе
    11:32

    Происшествия
    11:25

    Другие страны
    11:24

    В регионе
    11:22

    Финансы
    11:18
    Фото

    АПК
    11:17

    Другие страны
    11:14

    Энергетика
    Лента новостей