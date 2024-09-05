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Минздрав: В Армении зафиксировано 108 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила

Минздрав: В Армении зафиксировано 108 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила В Армении на данный момент зафиксировано 108 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, что вызывает обеспокоенность у Минздрава страны.
В регионе
5 сентября 2024 г. 13:43
Минздрав: В Армении зафиксировано 108 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила

В Армении на данный момент зафиксировано 108 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, что вызывает обеспокоенность у Минздрава страны.

Как передает Report cо ccылкой на армянские СМИ, об этом сообщила глава ведомства Анаит Аванесян на брифинге.

Где конкретно выявлены случаи, она не пояснила, добавив при этом, что комаров (основные разносчики) больше всего в Араратской и Армавирской областях.

По ее словам, темпы снижения интенсивности распространения инфекции пока недостаточны, и в течение месяца необходимо проводить активные профилактические работы.

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