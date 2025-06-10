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Минздрав Турции опроверг сообщения о вспышке вируса Коксаки в Анталье

Минздрав Турции опроверг сообщения о вспышке вируса Коксаки в Анталье Минздрав Турции опроверг сообщения о вспышке вируса Коксаки в Анталье
В регионе
10 июня 2025 г. 14:25
Минздрав Турции опроверг сообщения о вспышке вируса Коксаки в Анталье

Министерство здравоохранения Турции опровергло сообщения о якобы резком росте заболеваемостью вирусом Коксаки среди туристов на морских курортах, в частности в Анталье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"В регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости, вызванной вирусом Коксаки. В настоящее время нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в местных гостиницах и учебных заведениях", - отметили в пресс-службе.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщала, что в Турции фиксируются единичные обращения в связи с заболеванием Коксаки, и их количество не больше, чем было в прошлом году.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyi Antalyada Koksaki virusunun yayılması barədə məlumatları təkzib edib
Версия на английском языке Turkish Ministry of Health denies reports of Coxsackie virus outbreak in Antalya

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