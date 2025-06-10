Минздрав Турции опроверг сообщения о вспышке вируса Коксаки в Анталье

Минздрав Турции опроверг сообщения о вспышке вируса Коксаки в Анталье

Министерство здравоохранения Турции опровергло сообщения о якобы резком росте заболеваемостью вирусом Коксаки среди туристов на морских курортах, в частности в Анталье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"В регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости, вызванной вирусом Коксаки. В настоящее время нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в местных гостиницах и учебных заведениях", - отметили в пресс-службе.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщала, что в Турции фиксируются единичные обращения в связи с заболеванием Коксаки, и их количество не больше, чем было в прошлом году.