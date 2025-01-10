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Минздрав РФ: Пять пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больницах

Минздрав РФ: Пять пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больницах Пять россиян, пострадавших в крушении самолета AZAL под Актау, остаются в больницах.
В регионе
10 января 2025 г. 10:52
Минздрав РФ: Пять пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больницах

Пять россиян, пострадавших в крушении самолета AZAL под Актау, остаются в больницах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом помощник министр здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"На лечении в стационарах федеральных центров остаются пять пострадавших, их состояние оценивается как среднетяжелое, динамика положительная", - сказал он.

По его словам, состояние девочки, которая была в числе эвакуированных в Москву, улучшилось. Ее выписали под амбулаторное наблюдение.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.

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Версия на азербайджанском языке Aktaudakı təyyarə qəzasında yaralanan beş rusiyalı xəstəxanalarda müalicə alırlar

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