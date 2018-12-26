В России планируют запретить продажу табака после 2050 года

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения России разработало проект концепции госполитики противодействия потреблению табака на период с 2019 по 2030 год. Как сообщает Report, об этом пишет РБК.

Согласно документу, основная цель — постепенное снижение употребления табачных изделий к 2050 году. В минздраве также рассматривают вариант поэтапного вывода этой продукции из оборота.

В ведомстве отмечают, что в 2016-м в России курила почти треть населения — более 40 миллионов человек. По оценкам ведомства, к 2040-2050 году число граждан с этой вредной привычкой должно сократиться до пяти процентов, что позволит прекратить продажу табачных изделий.

Кроме того, согласно концепции, промежуточная цель минздрава — сократить к 2025 году количество курильщиков в стране до 25 процентов.

В 2013 году в России приняли "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, под запретом реклама и стимулирование продаж табака. С лета 2014-го нельзя курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.