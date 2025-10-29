Минюст Армении: Не рассматриваем выступить с инициативой об объявлении амнистии

Министерство юстиции Армении в настоящее время не рассматривает возможность обращения к премьер-министру Николу Пашиняну с инициативой об объявлении амнистии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила глава ведомства Србуи Галян в парламенте.

По ее словам, нынешний подход Минюста предполагает индивидуальное рассмотрение каждого случая. При принятии решений следует учитывать степень ресоциализации заключенного - то, насколько он готов к возвращению в общественную жизнь. От этого, отметила Галян, должно зависеть применение условно-досрочного освобождения. С этой целью министерство готовит реформу системы оценки ресоциализации осужденных, которую будет осуществлять Уголовно-исполнительная служба.

Отметим, последняя амнистия в Армении была объявлена в 2018 году. Тогда из 2 888 заключенных, находившихся в пенитенциарных учреждениях, были освобождены 270 человек, еще 396 осужденным (21,5%) сократили сроки наказания. Кроме того, от наказания, не связанного с лишением свободы, были освобождены 2 720 человек из 3 850. Следственный комитет закрыл более тысячи уголовных дел из 6 140, находившихся в производстве.