Минует 94 года со дня создания оппозиционной партии Турции

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Минует 94 года со дня создания считающейся оппозиционной сегодня в Турции Республиканской народной партии.

Как сообщает Report, 9 сентября 1923 года эта политическая организация приступила к деятельности под руководством создателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. РНП была учреждена под названием "Народная партия". В 1924 году к названию организации прибавилось "Республиканская". В 1935 году на 4-съезде партии политической организации присвоили название "Республиканская народная партия" (“Cumhuriyet Halk Partisi”).

Основополагающие принципы организации - республиканизм, национализм, этатизм, популизм (народность), лаицизм (секулярность) и революционность. Эти принципы указаны на эмблеме партии в виде 6 стрел.

РНП с 1923 по 1950 год беспрерывно в одиночку была у власти. С 1950 года играла основную роль в формировании оппозиции.

После смерти Ататюрка руководил партией Исмет Иненю. После него председателями партии были Бюлент Эджевит, Хикмет четин, Алтан Ойман, Дениз Байкал. С 22 мая 2010 года лидером партии является Кямал Кылыджароглу.

За 94 года проведено 53 съезда партии, из которых 35 плановых и 18 чрезвычайных.

Политическая организация планирует ряд мероприятий в связи с 94-й годовщиной создания.