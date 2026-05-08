Минтранс РФ: Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУ
В регионе
- 08 мая, 2026
- 10:18
Из-за попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в административное здание Аэронавигации приостановлена работа 13 аэропортов юга России.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.
"Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России", - сказано в сообщении.
Уточняется, что персонал филиала "Аэронавигация юга России" находится в безопасности. В настоящий момент идет анализ работоспособности оборудования.
Последние новости
10:46
Кямран Алиев: Обеспечение безопасности страны в нынешних условиях - непростая задачаВнутренняя политика
10:41
Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:39
В Нахчыване автомобиль повредил газовую линиюПроисшествия
10:29
ABB покупает узбекский Davr BankФинансы
10:26
В КНР число погибших из-за взрыва на заводе по производству фейерверков возросло до 37Другие страны
10:24
В Азербайджане расходы на пенсии, пособия, стипендии и адресную соцпомощь выросли на 11%Финансы
10:18
Минтранс РФ: Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУВ регионе
10:16
Зеленский: РФ не прекращала атаки в ночь на 8 мая, нанесла более 850 ударов дронамиДругие страны
10:16
Фото