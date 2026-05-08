Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Минтранс РФ: Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУ

    В регионе
    • 08 мая, 2026
    • 10:18
    Минтранс РФ: Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУ

    Из-за попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в административное здание Аэронавигации приостановлена работа 13 аэропортов юга России.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

    "Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России", - сказано в сообщении.

    Уточняется, что персонал филиала "Аэронавигация юга России" находится в безопасности. В настоящий момент идет анализ работоспособности оборудования.

    Rusiyada 13 hava limanının işi PUA hücumu səbəbindən dayandırılıb

    Последние новости

    10:46

    Кямран Алиев: Обеспечение безопасности страны в нынешних условиях - непростая задача

    Внутренняя политика
    10:41

    Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:39

    В Нахчыване автомобиль повредил газовую линию

    Происшествия
    10:29

    ABB покупает узбекский Davr Bank

    Финансы
    10:26

    В КНР число погибших из-за взрыва на заводе по производству фейерверков возросло до 37

    Другие страны
    10:24

    В Азербайджане расходы на пенсии, пособия, стипендии и адресную соцпомощь выросли на 11%

    Финансы
    10:18

    Минтранс РФ: Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУ

    В регионе
    10:16

    Зеленский: РФ не прекращала атаки в ночь на 8 мая, нанесла более 850 ударов дронами

    Другие страны
    10:16
    Фото

    Шахин Мамедов ознакомился с турецким морским дроном-камикадзе на SAHA 2026

    Армия
    Лента новостей