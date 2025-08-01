Минторговли Казахстана: Астана продолжает переговоры с Вашингтоном по тарифам

Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США.

Казахстан продолжает переговоры с США по вопросу введения дополнительных тарифов.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.

"В рамках этого процесса в июне состоялась двусторонняя встреча с участием представителей Министерства торговли и интеграции РК. Казахстан направил США официальное предложение <...> сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки. Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие с США", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, американская сторона подтвердила готовность к диалогу.

Отметим, что введенные со стороны Вашингтона тарифы затрагивают лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, тогда как 95,2% казахстанских поставок останутся вне действия новых пошлин. Казахстан экспортирует в США такую продукцию как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал, титан, бериллий и другие виды. Основная часть поставок не подпадает под новые тарифы и продолжит экспортироваться без ограничений.

Под действие новых пошлин подпадают фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина (глютен), нитрат аммония (аммиачная селитра).

По данным министерства, за первое полугодие 2025 года в США было поставлено 2,2 тыс. тонн желтого фосфора при общем объеме производства 43 тыс. тонн. Экспорт ферросилиция в США за тот же период составил около 1,5 тыс. тонн (при производстве 41,8 тыс. т). Экспорт нитрата аммония (аммиачной селитры) в США отсутствует, поставки на 2025 год не запланированы. Отгрузки глютена (пшеничной клейковины) в США за первые шесть месяцев 2025 года составили 6,5 тыс. тонн (около $8,12 млн).