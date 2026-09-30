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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Минобороны Турции опубликовало видеоролик с военных учений, проходящих в Азербайджане

    В регионе
    • 30 сентября, 2026
    • 21:23
    Минобороны Турции опубликовало видеоролик с военных учений, проходящих в Азербайджане

    Министерство национальной обороны Турции опубликовало в своем Х-аккаунте публикацию с военных учений "Сила единства-2026", проходящих в Азербайджане.

    Как сообщает Report, в посте отмечается, что ВВС двух стран провели совместные маневры.

    "На учениях "Сила единства-2026" наши Военно-воздушные силы совместно с Военно-воздушными силами Азербайджана уничтожили профильные наземные цели. Совместная мощь наших "стальных крыльев" является самым конкретным показателем нашей дружбы и братства!", - говорится в сообщении.

    Отметим, что в военных учениях "Сила единства – 2026" принимают участие военнослужащие Азербайджана, Узбекистана и Турции.

    Состоящие из трех этапов маневры проходят в учебном центре "Гызылгая" Азербайджанской армии в Карабахском экономическом районе, в учебном центре "Гарабаглар", расположенном в Нахчыванской Автономной Республике, а также в учебном районе "Бёюк Зиря" в азербайджанской акватории Каспийского моря.

    Минобороны Турции ВВС Азербайджана ВВС Турции Совместные учения
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    Türkiyə MMN "X"də Azərbaycanda keçirilən hərbi təlimdən videoçarx paylaşıb
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