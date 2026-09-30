Минобороны Турции опубликовало видеоролик с военных учений, проходящих в Азербайджане

Министерство национальной обороны Турции опубликовало в своем Х-аккаунте публикацию с военных учений "Сила единства-2026", проходящих в Азербайджане.

Как сообщает Report, в посте отмечается, что ВВС двух стран провели совместные маневры.

"На учениях "Сила единства-2026" наши Военно-воздушные силы совместно с Военно-воздушными силами Азербайджана уничтожили профильные наземные цели. Совместная мощь наших "стальных крыльев" является самым конкретным показателем нашей дружбы и братства!", - говорится в сообщении.

Отметим, что в военных учениях "Сила единства – 2026" принимают участие военнослужащие Азербайджана, Узбекистана и Турции.

Состоящие из трех этапов маневры проходят в учебном центре "Гызылгая" Азербайджанской армии в Карабахском экономическом районе, в учебном центре "Гарабаглар", расположенном в Нахчыванской Автономной Республике, а также в учебном районе "Бёюк Зиря" в азербайджанской акватории Каспийского моря.