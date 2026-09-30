Минобороны Турции опубликовало видеоролик с военных учений, проходящих в Азербайджане
- 30 сентября, 2026
- 21:23
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Министерство национальной обороны Турции опубликовало в своем Х-аккаунте публикацию с военных учений "Сила единства-2026", проходящих в Азербайджане.
Как сообщает Report, в посте отмечается, что ВВС двух стран провели совместные маневры.
"На учениях "Сила единства-2026" наши Военно-воздушные силы совместно с Военно-воздушными силами Азербайджана уничтожили профильные наземные цели. Совместная мощь наших "стальных крыльев" является самым конкретным показателем нашей дружбы и братства!", - говорится в сообщении.
Отметим, что в военных учениях "Сила единства – 2026" принимают участие военнослужащие Азербайджана, Узбекистана и Турции.
Состоящие из трех этапов маневры проходят в учебном центре "Гызылгая" Азербайджанской армии в Карабахском экономическом районе, в учебном центре "Гарабаглар", расположенном в Нахчыванской Автономной Республике, а также в учебном районе "Бёюк Зиря" в азербайджанской акватории Каспийского моря.
🇹🇷🇦🇿 Gökyüzünde omuz omuza, hedefte tam isabet!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2026
Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nda Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ile can Azerbaycan Hava Kuvvetleri, profil yer hedeflerini ilk atışta tam isabetle imha etti.
Çelik kanatlarımızın ortak gücü, dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en… pic.twitter.com/kI3rG74vML