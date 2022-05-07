Минобороны России сообщило об уничтожении вооружения ВСУ

ВС РФ уничтожили "Искандерами" вооружение, поставленное ВСУ из США и ЕС, и личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области.

ВС РФ уничтожили "Искандерами" вооружение, поставленное ВСУ из США и ЕС, и личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

Кроме того, ВКС России высокоточными ракетами поразили 42 района сосредоточения живой силы противника и два склада боеприпасов. "Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе населенного пункта Волчеяровка, а также два склада боеприпасов в районе населенного пункта Северск", - заявил Конашенков.