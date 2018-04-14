Минобороны России: Пущенные по Сирии ракеты не входили в зону ответственности российских ПВО

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Ни одна из выпущенных США, Великобританией и Францией ракет не входила в зону ответственности подразделений российских ПВО в Сирии. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в минобороны России.

"Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила", — говорится в сообщении.

Российское Минобороны уточняет, что удары наносились 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ударам присоединились Великобритания и Франция.