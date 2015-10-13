Минобороны России проводит в Армении учения с участием МиГ-29

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Командование российской военной базы в Армении начало двусторонние батальонные тактические учения.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа России.
В учениях принимают участие современные истребители четвертого поколения МиГ-29, боевые машины, танки, а наблюдение за ними ведется с помощью беспилотников.
Учения пройдут в течение недели на высокогорных полигонах "Камхуд" и "Алагяз".
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