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    Минобороны России подтвердило принадлежность самолета, упавшего на сирийско-турец​кой границе

    Су-24 входит в российскую авиагруппу в Сирии

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Упавший сегодня на сирийско-турецкой границе военный самолет Су-24 входит в российскую авиагруппу в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве обороны России. 

    "Сегодня на территории Сирии, предположительно, в результате обстрела с земли потерпел крушение самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24", - сообщает военное ведомство.

    "Самолет находился на высоте 6 тыс. м", - добавили в Минобороны, отметив, что Су-24 находился исключительно над территорией Сирии.

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