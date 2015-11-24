Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Упавший сегодня на сирийско-турецкой границе военный самолет Су-24 входит в российскую авиагруппу в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве обороны России.

"Сегодня на территории Сирии, предположительно, в результате обстрела с земли потерпел крушение самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24", - сообщает военное ведомство.

"Самолет находился на высоте 6 тыс. м", - добавили в Минобороны, отметив, что Су-24 находился исключительно над территорией Сирии.