Минобороны России обвинило ВСУ в нарушении перемирия в честь Дня Победы

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении перемирия в честь Дня Победы и заявило о зеркальных ответах на удары ВСУ.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на сообщение ведомства.

"Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего зафиксировано 1 365 нарушений режима прекращения огня.

"В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА", - сказано в заявлении Минобороны РФ.