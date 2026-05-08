    Минобороны России обвинило ВСУ в нарушении перемирия в честь Дня Победы

    В регионе
    • 08 мая, 2026
    • 11:33
    Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении перемирия в честь Дня Победы и заявило о зеркальных ответах на удары ВСУ.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на сообщение ведомства.

    "Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

    По данным ведомства, всего зафиксировано 1 365 нарушений режима прекращения огня.

    "В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА", - сказано в заявлении Минобороны РФ.

    Российско-украинский конфликт Временное перемирие Минобороны России
    Moskva Ukraynanı faşizm üzərində qələbə günü ilə bağlı elan edilən atəşkəsi pozmaqda günahlandırıb

