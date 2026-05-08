İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Moskva Ukraynanı faşizm üzərində qələbə günü ilə bağlı elan edilən atəşkəsi pozmaqda günahlandırıb

    Region
    • 08 may, 2026
    • 11:46
    Moskva Ukraynanı faşizm üzərində qələbə günü ilə bağlı elan edilən atəşkəsi pozmaqda günahlandırıb

    Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanı qələbə günü münasibətilə elan edilmiş atəşkəsi pozmaqda ittiham edib və Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin zərbələrinin cavabsız qalmayacağını bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası nazirliyin açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.

    "Atəşkəs rejiminin elan edilməsinə baxmayaraq, Ukrayna silahlı birləşmələri qoşunlarımızın mövqelərinə, həmçinin Belqorod və Kursk vilayətlərinin sərhədyanı rayonlarındakı mülki obyektlərə PUA və artilleriya zərbələri endirməyə davam ediblər", - açıqlamada deyilir.

    Nazirliyin məlumatına görə, ümumilikdə atəşkəs rejimi 1 365 dəfə pozulub.

    "Bu şəraitdə Rusiya Federasiyasının Silahlı Qüvvələri atəşkəsin pozulmasına analoji reaksiya verib. Reaktiv yaylım atəş sistemləri, artilleriya və minaatanların atəş mövqelərinə cavab zərbələri endirilib. İdarəetmə məntəqələri və PUA buraxılış yerləri məhv edilib", - Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunub.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Qələbə Günü
    Минобороны России обвинило ВСУ в нарушении перемирия в честь Дня Победы

    Son xəbərlər

    12:40

    Sabah 27 dərəcə isti gözlənilir - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:39

    Qazaxıstan Parlamenti birpalatalı Qurultayın yaradılmasını təsdiqləyib

    Region
    12:35
    Foto

    Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:35

    "Neftçi"nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası Dünya Seriyasında yarımfinala yüksəlib

    Komanda
    12:33

    "Zirə"nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov: "Sabah" mövsüm ərzində möhtəşəm oyun nümayiş etdirib"

    Futbol
    12:28
    Foto

    AMADA və Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsi yeni Antidopinq Məcəlləsini müzakirə edib

    Fərdi
    12:27

    Bolqarıstan Parlamenti Rumen Radevin Baş nazir postuna namizədliyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    12:23

    Lalə Süleymanova: Musiqili Teatra məni qəbul etmədilər ki, səsim yoxdur

    İncəsənət
    12:21

    Azərbaycan Kubokunun 30 finalını tribunalardan 289 463 tamaşaçı izləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti