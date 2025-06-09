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Минобороны РФ: Возвращена первая группа российских военнопленных из Украины

Минобороны РФ: Возвращена первая группа российских военнопленных из Украины Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет возвращена в Россию в соответствии с договоренностями в Стамбуле.
В регионе
9 июня 2025 г. 15:39
Минобороны РФ: Возвращена первая группа российских военнопленных из Украины

Первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет возвращена в Россию в соответствии с договоренностями в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении. При этом не уточняется в каком количестве произведен обмен.

Сообщается, что российские военные находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в сообщении.

Между тем, украинские СМИ со ссылкой на президента Владимира Зеленского сообщают о том, что процесс продлится в несколько этапов в течение ближайших дней. Среди возвращаемых – раненые и тяжелораненые, а также военные в возрасте до 25 лет.

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Версия на английском языке Russian Defense Ministry: First group of Russian POWs returned from Ukraine
Версия на азербайджанском языке Rusiya Müdafiə Nazirliyi: Ukraynadan əsir hərbçilərimizin ilk qrupu qaytarılıb

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