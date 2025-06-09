Минобороны РФ: Возвращена первая группа российских военнопленных из Украины

Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет возвращена в Россию в соответствии с договоренностями в Стамбуле.

Первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет возвращена в Россию в соответствии с договоренностями в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении. При этом не уточняется в каком количестве произведен обмен.

Сообщается, что российские военные находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в сообщении.

Между тем, украинские СМИ со ссылкой на президента Владимира Зеленского сообщают о том, что процесс продлится в несколько этапов в течение ближайших дней. Среди возвращаемых – раненые и тяжелораненые, а также военные в возрасте до 25 лет.