Минобороны РФ опубликовало видео боевого вылета Ту-22М3 в Сирии - ВИДЕО

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Минобороны РФ опубликовало видео боевого вылета Ту-22М3 в Сирии.
Как передает Report, на кадрах показана загрузка бомбардировщика боеприпасами, взлёт тяжёлой машины с аэродрома Хмеймим в Латакии и сброс бомб в районе расположения боевиков ИГИЛ.
Ранее сообщалось, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 за двое суток совершили 18 боевых вылетов и атаковали позиции террористов в окрестностях сирийского города Дейр-эз-Зора.
ВКС РФ наносят удары по позициям ИГИЛ с 30 сентября 2015 года.
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