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Минобороны Казахстана: Поиски пропавшего в Сорбулаке вертолета ведутся круглосуточно

Минобороны Казахстана: Поиски пропавшего в Сорбулаке вертолета ведутся круглосуточно В районе Сорбулакского водохранилища продолжается масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту вертолета EC-145 Сил воздушной обороны, пропавшего 25 июля.
В регионе
27 июля 2025 г. 18:43
Минобороны Казахстана: Поиски пропавшего в Сорбулаке вертолета ведутся круглосуточно

В районе Сорбулакского водохранилища продолжается масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту вертолета EC-145 Сил воздушной обороны, пропавшего 25 июля.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Казахстана.

Работы ведутся в усиленном и круглосуточном режиме, подчеркнули в ведомстве. К операции привлечены около 400 человек, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчеты. Проводится комплексное обследование акватории и прибрежной зоны, включая труднодоступные и глубинные участки.

В Минобороны проинформировали, что поиск идет в непростых условиях: это сложный подводный рельеф и нулевая видимость из-за обилия ила и тины.

Поисково-спасательные мероприятия будут продолжаться до получения окончательных результатов.

Напомним, в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара. Вчера спасатели обнаружили фрагменты пропавшего воздушного судна.

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