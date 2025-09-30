Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 02:19
    Минобороны Армении расследует факт жестокого обращения с военнослужащей

    В Министерстве обороны Армении расследуют информацию об инциденте в женском батальоне в Ереване.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой военное ведомство.

    Согласно информации, 23 сентября военнослужащая, проходящая службу по контракту в одной из воинских частей, обратилась в Военную полицию Минобороны с заявлением о "возможном преступлении".

    "Материал направлен в орган предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - уточнили в ведомстве.

    Ранее в армянских СМИ появились сообщения, что военнослужащая обратилась в военную полицию с жалобой на командование. Утверждалось, что беременных женщин в армии заставляли носить бронежилеты, а в военной полиции жалобы обращения игнорировали.

    Одна из военнослужащих покинула часть, чтобы добраться до министерства обороны и рассказать о происходящем, но по дороге ее остановила военная полиция.

    Минобороны Армения жестокое обращение военнослужащие
    Ermənistan MN: Qadın batalyonunda baş verən cinayətlər araşdırılır

