Минобороны Армении не может найти деньги на лечение раненого солдата

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Армении не может изыскать средства для отправки раненого солдата Аветиса Заргаряна на лечение в Индию.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, он был ранен в боях на оккупированных азербайджанских землях.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что "авиаперевозчики готовы организовать доставку Аветиса Заргаряна в Москву в лежачем положении, а вот полет из Москвы в Дели длительностью 9 часов Аветис не выдержит".

Армянские СМИ называют заявление минобороны по поводу лечения раненого солдата нелогичным: "Из подобного "разъяснения" складывается впечатление, что лежачих больных в самолетах вовсе не перевозят. Логика "разъяснения" не вполне ясна, так как если авиаперевозчик готов организовать доставку до Москвы, почему это невозможно до Дели?"