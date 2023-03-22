Минобороны Армении спустя сутки нашло "плененного" военнослужащего

Минобороны Армении нашло заблудившегося военнослужающего, которого якобы вчера азербайджанская сторона взяла в плен.

Минобороны Армении нашло заблудившегося военнослужащего, которого якобы вчера азербайджанская сторона взяла в плен.

Как передает Report, об этом news.am сообщили в пресс-службе Министерства обороны Армении.

Военнослужащий ВС Армении М. Г., который 21 марта заблудился при доставке на машине продовольствия на боевой опорный пункт, найден 22 марта.

Жизни военнослужащего ничего не угрожает.

Вчера Минобороны Азербайджана официально опровергло информацию о том, что 21 марта военнослужащий вооруженных сил Армении на транспортном средстве якобы приблизился к позициям частей Азербайджанской армии и был взят в плен нашими подразделениями.