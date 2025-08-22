Минниханов назвал глупостью запрет в РФ принимать в школы не знающих русский язык детей

Раис Татарстана (РФ) Рустам Минниханов раскритиковал действующий в России закон, который запрещает принимать в школы детей иностранцев, не прошедших тестирование на знание русского языка.

Раис Татарстана (РФ) Рустам Минниханов раскритиковал действующий в России закон, который запрещает принимать в школы детей иностранцев, не прошедших тестирование на знание русского языка.

Как сообщает Report , выступая на заседании республиканского педагогического совета в Иннополисе (город недалеко от столицы Татарстана Казани - ред.), руководитель российского региона назвал глупостью такое решение.

"Надо работать, работать системно. Ну как вы ребенка в школу не пустите? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык [не знает]? Выучит. Любой ребенок за три-четыре месяца язык выучит. Ничего страшного. Вообще глупости какие-то. Надо бережно относиться. Это ребенок, он не виноват", — сказал Минниханов.

Он также отметил, что большинство приезжих иностранцев являются "трудоспособными законопослушными гражданами", с которыми просто нужно вести системную работу.

Напомним, что в России 1 апреля 2025 года вступил в силу закон, по которому детей иностранцев при приеме в школы обязаны тестировать на знание русского языка.

Роспотребнадзор сообщил в середине мая, что власти отказались принять 81% заявлений на тестирование из-за того, что иностранцы предоставили неполный пакет документов, указали в документах недостоверные сведения, а также из-за того, что в школах не было свободных мест.