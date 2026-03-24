Министры обороны Турции и Великобритании обсудят поставки истребителей Eurofighter Typhoon
- 24 марта, 2026
- 17:37
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер посетит Великобританию.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в ходе визита он обсудит с британским коллегой Джоном Хили двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, а также перспективы сотрудничества в оборонной промышленности.
На повестке дня также стоит вопрос о поставках истребителей Eurofighter Typhoon в рамках соглашения между Турцией и Великобританией.
