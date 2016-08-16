​Министры обороны РФ и Армении обсудили вопросы сотрудничества и безопасности в Закавказье

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Министры обороны России Сергей Шойгу 16 августа встретился в Ереване со своим армянским коллегой Сейраном Оганяном.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, стороны рассмотрели вопросы безопасности в Закавказском регионе и двустороннего военного сотрудничества.

В ходе встречи С.Шойгу выразил готовность рассмотреть дополнительные меры по увеличению количества армянских военнослужащих, которые на безвозмездной основе проходят обучение в вузах Минобороны России. "Все это так или иначе предусматривается нашим планом, который мы довольно регулярно корректируем с учетом происходящих событий и изменения обстановки в регионе", - сказал Шойгу.

В свою очередь Оганян отметил, что формат таких двусторонних встреч "предоставляет уникальную возможность обсудить актуальные вопросы и направления развития взаимоотношений в военной и военно-технической сферах".

"Мы в двустороннем и многостороннем форматах выполняем все намеченные планы. У нас хорошие отношения со 102-й российской военной базой, планируем и практически выполняем все совместные мероприятия. Динамично развиваются наши взаимоотношения в рамках ОДКБ", - сказал Оганян.