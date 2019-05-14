Главы минобороны Турции и России обсудили снижение напряженности в Идлибе

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Турции Хулуси Акар обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке и двустороннее военное сотрудничество, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. В ходе переговоров обсуждалось двустороннее военное сотрудничество. Главы военных ведомств обменялись мнениями по вопросам безопасности в Ближневосточном регионе, в частности урегулирования обстановки в идлибской зоне деэскалации", - сообщили в Минобороны.

Накануне президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых также обсуждалась тема Идлиба. Турецкий лидер сообщил, что "нарушение режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе в последние две недели достигло пугающих масштабов", а также выразил мнение, что рост напряженности в этой провинции "ставит под угрозу формирование конституционной комиссии и вредит политическому урегулированию в Сирии".