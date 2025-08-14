Министр: В тексте мирного договора с Азербайджаном нет ничего трагического для Армении

В парафированном тексте мирного договора с Азербайджаном нет ничего трагического и зловещего для Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян в ходе брифинга в четверг.

"Ранее относительно текста мирного договора звучали разного рода зловещие комментарии, однако после недавней публикации текста выяснилось, что в нем для Армении нет ничего ужасного, трагического и зловещего", - отметил он.

По его словам, Армения от парафированного соглашения с Азербайджаном получает разблокированные дороги с сохранением территориальной целостности и суверенитета, что важно в плане развития республики.

Он также отметил, что для реализации подписанных документов в ближайшее время начнутся рабочие процессы, будут созданы рабочие группы.

Отметим, что в Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа") в рамках разблокирования региональных коммуникаций. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.