Министр: В связи с попыткой государственного переворота в Турции задержаны 18 044 человека

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В рамках следственных мероприятий в связи с попыткой государственного переворота в Турции террористической организацией FETÖ на сегодняшний день задержаны 18 044 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил министр внутренних дел Турции Эфкан Ала.

По его словам, в отношении 9 677 из них избрана мера пресечения в виде ареста.

Министр отметил, что в настоящее время аннулированы паспорта 49 211 граждан страны.