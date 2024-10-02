Министр: Турция должна укрепить оборонную промышленность для обеспечения безопасности

14:45

Турция должна усилить свою оборонную промышленность, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир в Адане на мероприятии "TEKNOFEST 2024".

Он подчеркнул, что в регионе происходят значительные процессы, и укрепление оборонного потенциала является не просто выбором, а необходимостью.

Министр отметил, что Турция является великой державой, внушающей уверенность друзьям и вызывает беспокойство у врагов.