Министр: Турция должна укрепить оборонную промышленность для обеспечения безопасности

Турция должна усилить свою оборонную промышленность, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в стране.
Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир в Адане на мероприятии "TEKNOFEST 2024".
Он подчеркнул, что в регионе происходят значительные процессы, и укрепление оборонного потенциала является не просто выбором, а необходимостью.
Министр отметил, что Турция является великой державой, внушающей уверенность друзьям и вызывает беспокойство у врагов.