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Министр труда Северной Осетии арестована по делу о превышении полномочий

Министр труда Северной Осетии арестована по делу о превышении полномочий Суд во Владикавказе арестовал до 11 октября министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову по делу о превышении должностных полномочий.
В регионе
14 сентября 2024 г. 17:43
Министр труда Северной Осетии арестована по делу о превышении полномочий

Суд во Владикавказе арестовал до 11 октября министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову по делу о превышении должностных полномочий.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", по информации пресс-службы судов общей юрисдикции Северной Осетии, Айдарова подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее пресс-служба МВД республики сообщала, что возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами министерства труда и социального развития РСО-Алания при заключении государственных контрактов.

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