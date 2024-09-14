Министр труда Северной Осетии арестована по делу о превышении полномочий

Суд во Владикавказе арестовал до 11 октября министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову по делу о превышении должностных полномочий.

Суд во Владикавказе арестовал до 11 октября министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову по делу о превышении должностных полномочий.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", по информации пресс-службы судов общей юрисдикции Северной Осетии, Айдарова подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее пресс-служба МВД республики сообщала, что возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами министерства труда и социального развития РСО-Алания при заключении государственных контрактов.