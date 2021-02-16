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Министр спорта России обсуждает с послами I Игры стран СНГ

Министр спорта России обсуждает с послами I Игры стран СНГ В Москве проходит встреча Министра спорта Российской Федерации О.В.Матыцина с Послами государств-участников Содружества Независимых Государств в РФ
В регионе
16 февраля 2021 г. 16:38
Министр спорта России обсуждает с послами I Игры стран СНГ

В Москве проходит встреча Министра спорта Российской Федерации О .Матыцина с Послами государств-участников Содружества Независимых Государств в Российской Федерации.

Как сообщает российское бюро Report, на встрече также принимает участие Полномоченный Посол Республики Азербайджан в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы.

Обсуждаются вопросы перспективных форматов сотрудничества в сфере физической культуры и спорта на площадке СНГ, подготовка к проведению I Игр стран СНГ в Казани, взаимодействие стран СНГ по вопросам международной спортивной повестки.

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