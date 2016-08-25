Министр обороны Турции: Операция Fırat kalkanı имеет две цели

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Операция Fırat kalkanı имеет две цели. Одна из них заключается в обеспечении безопасности наших границ, а другая - в изгнании с указанной территории террористов PYD и YPG (сирийское крыло РПК - Report).

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу NTV заявил министр обороны Турции Фикри Ышык, отвечая на вопрос о длительности операции.

"Очень жаль, что в настоящее время в Сирии нет единой власти. Мы полностью поддерживаем вопрос защиты территориальной целостности Сирии. Вчера Джераблус был освобожден от ИГ. Турция поддерживает Свободную сирийскую армию. Операцию продолжает эта армия", - добавил он.

Фикри Ышык сказал, что в результате операции Fırat kalkanı не был ранен ни один из представителей Вооруженных сил Турции в Джераблусе.